Sguera: "Piazza Pacca? Solidarietà a Mastella dopo nota De Pierro e Picariello" Ironico il consigliere: "Verrebbe da ridire: sarebbe stato meglio ritirata nel silenzio"

Vincenzo Sguera, consigliere comunale a Benevento e segretario provinciale di Azione nel Sannio interviene in merito alla vicenda di Piazza Cardinal Pacca: "A leggere la nota inviata ieri dal vicesindaco De Pierro e dal consigliere Picariello verrebbe da esprimere vicinanza e solidarietà al sindaco Mastella: se questo è il meglio che i suoi collaboratori possono fare per giustificare la magra figura rimediata col progetto di piazza Cardinale Pacca forse era preferibile una decorosa e strategica ritirata nel silenzio. Insomma, verrebbe da ridere se non fosse tutto terribilmente serio. A piazza Pacca, per stoppare un progetto sbagliato e senza né coda né capo è dovuta intervenire la storia. La stessa storia che rischia di essere sfregiata con l'assurdo lapidarium immaginato per l'Arco di Traiano. E ancora potremmo parlare del cantiere abbandonato in via Gennaro De Rienzo, dove nel 2021 è stata scoperta una necropoli romana con 70 tombe e mausolei. Oppure dell’inspiegabile cambio di progetto in corso d’opera verificatosi a piazza Piano di Corte. Errori su errori.

E così milioni e milioni di euro che potevano tornare utili per rilanciare la nostra Città rischiano di andare sprecati in opere inutili se non dannose. Da qui l'auspicio che si possa realizzare per davvero a palazzo Mosti quel cambio di passo e di persone richiesto - fino solo a pochi mesi fa - dagli stessi ambienti di maggioranza. Stranamente la loro voce pian piano si è affievolita, nonostante la nuova collezione di insuccessi. E allora lo dico io: Sindaco faccia qualcosa, la sua squadra non si sta rivelando all'altezza della sfida - sia quella dei Pics che del Pnrr - e prima che sia troppo tardi meglio cambiare. Anche questo ce lo dice e ce lo chiede la storia!".