Sviluppo Sannio e alto casertano, Rubano: confronto con Tajani e Martusciello Dai ristori per le gradi opere ai tanti temi che interessano la crescita del territorio

“Lo sviluppo del Sannio e dell’alto casertano è stato al centro di un colloquio tra il Vice premier, Ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, il parlamentare azzurro, Francesco Maria Rubano, e il coordinatore regionale del partito l’eurodeputato, Fulvio Martusciello.

Nel corso dell’incontro, organizzato a margine del tour di Tajani in Campania - rende noto Rubano - “si è parlato dei ristori per i comuni interessati dall’ alta velocità ferroviaria, della diga di Campolattaro, del raddoppio della Telesina, dello scalo merci a Ponte Valentino, del parco nazionale del Matese e di tanti altri temi che interessano la crescita del nostro territorio. Alla presenza dei sindaci e degli amministratori comunali eletti nel Sannio, il vice premier - prosegue Rubano - ha confermato l’impegno del partito per la comunità sannita. Tajani - conclude il parlamentare forzista- ci ha ribadito che il Sud è in cima alle priorità dell’agenda di governo il cui obiettivo è quello di trasformalo in una locomotiva del nostro Paese".