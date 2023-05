Tari, Serluca: sul fisco populismo nocivo L'assessore al bilancio risponde al Partito democratico

"Poiché abbiamo l’abitudine di dire ai contribuenti la verità, non abbiamo mai negato che a Benevento il costo della Tari non è esiguo. Ma è così da anni e questa classifica della Uil è stata dello stesso tenore anche per altre amministrazioni, incluse quelle targate Pd. Noi piuttosto rivendichiamo il merito di invertire il trend: le tariffe quest’anno rispetto al passato cominciano a scendere” così in una nota l’assessore al Bilancio Maria Carmela Serluca.

“Sul fisco, il populismo è esercizio comodo ma tanto inutile quanto nocivo. È noto che i costi della Tari sono fortemente influenzati dalla mancanza di impiantistica. Lo smaltimento dei rifiuti verso siti fuori provincia ci costringe a sostenere costi esosi: l’amministrazione ha margine di manovra assai ridotto. Le stesse tariffe del resto devono essere validate dall’Ambito e dall’Arera e devono garantire la copertura integrale dei costi sostenuti. Ecco perché suona come un tentativo di mescolare le carte, tirare in ballo le questioni del decoro e del verde pubblico: attività cruciali che non possono e non sono finanziate dalla Tari. In Aula domattina illustreremo serenamente il nuovo Piano tariffario: lì enunceremo anche i buoni risultati ottenuti in materia di lotta all’evasione, dato che pagare tutti per pagare meno resta – a breve termine - il modo più realistico per addolcire il costo della Tari”, conclude Serluca.