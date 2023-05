Tari, errori nel piano: bufera in consiglio a Benevento Il piano tariffario dovrà essere nuovamente discusso entro fine mese

Uno scontro annunciato quello di oggi in consiglio comunale sulla tariffa rifiuti per il 2023 che richiederà una nuova seduta.

E' bufera sulla Tari a Benevento. La tassa nel capoluogo sannita è tra le più alte d'Italia, nonostante l'amministrazione Mastella sia riuscita a ottenere qualche ribasso grazie ad un piano di lotta all’evasione.

Ma l'opposizione ha preteso il rinvio del piano tariffario per alcuni errori sui calcoli delle tariffe evidenziati dalla consigliera Giovanna Megna di Civico 22.

Inesattezze che hanno richiesto un'interruzione del consiglio, e poi una nuova seduta per trattare il punto in questione.

“Benevento è tra i capoluoghi con una più alta tassazione per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – ha spiegato il consigliere di Città Aperta Angelo Miceli - è doveroso fornire un quadro trasparente e corretto che non si rinveniva nel piano tariffario. E se le carte non sono istruite in maniera corretta è necessario fare un passo indietro. Speriamo – conclude – che la prossima volta la maggioranza sia più attenta”.

“Un errore tecnico di diversa esposizione rispetto allo scorso anno quando le tabelle erano indicate al netto delle riduzioni che il regolamento prevede per alcune categorie. Errore evidenziato dall'opposizione, rifaremo le tabelle, ma i numeri sono sostanzialmente questi”.

Ok, dal consiglio, invece ( con 21 voti favorevoli, 2 contrari e 8 astenuti) della modifica e integrazione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti e alla ratifica della delibera di Giunta n. 52 del 28 marzo 2023 avente ad oggetto: “Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2022-2024 – esercizio provvisorio 2023” (20 voti favorevoli e 10 astenuti). Come detto, è stato, invece, rimandato il punto all’ordine del giorno riguardante l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2023.