"Tari: il refuso formale sarà corretto in poche ore... ma finalmente scende" Il commento dell'assessore al Bilancio Maria Carmela Serluca

"Un refuso formale in una tabella esplicativa, ci ha indotto a procrastinare di qualche giorno l'approvazione in Aula delle tariffe Tari. Ciò benché questa lieve inesattezza formale non alterasse minimamente la dimensione e la sostanza complessiva del costo complessivo della tariffa a carico dei contribuenti", così in una nota l'assessore al Bilancio Maria Carmela Serluca.

"La notizia del giorno è un'altra: la Tari scende di quasi un punto percentuale. Questo, a prescindere da qualche fisiologico intoppo testuale in corpo di delibera che sarà corretto con estrema facilità nel giro di poche ore, è ciò che interessa ai cittadini: pagheranno meno rispetto agli anni passati", prosegue Serluca.

"Informo anche che il sindaco Clemente Mastella, che in ragione dell'assoluta trasparenza ha voluto che si agisse con tranquillità per emendare un piccolo vizio formale, ha dato disposizione affinché il Collegio dei Revisori dei Conti garantisca una presenza fisica in Aula, in tutte le occasioni in cui l'Assise tratti di materie di interesse contabile e finanziario".