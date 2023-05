Rione Libertà: sfalci di erbacce alla Spina Verde Rosa: "Purtroppo il meteo non ci aiuta. Chiesti più fondi per l'Ambiente"

Riprendono gli sfalci del verde a Benevento. Oggi l'attività degli operai del Comune di Benevento si è concentrata sulla Spina Verde, ripulita da erbacce e rifiuti.

L'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa ha commentato: “Purtroppo le condizioni meteo stanno portando ritardi rispetto al cronoprogramma che ci eravamo posti: dall'inizio del mese di Maggio purtroppo le precipitazioni sono state pressoché costanti ed è impossibile lavorare con la pioggia. Questa mattina appena le condizioni meteo ce l'hanno concesso abbiamo provedduto a ripulire la Spina Verde, nel rione più popoloso di Benevento. Accelereremo naturalmente nei prossimi giorni, compatibilmente anche con le richieste di maggiori fondi a bilancio per operare al meglio, per fare in modo che con l'arrivo dell'estate tutte le aree verdi della città siano ripulite, decorose e fruibili per i cittadini”.