Cataudo: "La schiera degli "yes man" mastelliani continua a sfoltirsi" "Sindaci stanchi di ratificare scelte altrui, altro che proclami di superiorità politica"

Dopo la vittoria delle elezioni Claudio Cataudo, neo sindaco di Ceppaloni e vice coordinatore provinciale di Forza Italia commenta la situazione politica nel Sannio: "La schiera degli “yes men” continua a sfoltirsi! Ringraziando il cielo iniziamo ad assistere ad uno“scatto di orgoglio” da parte di numerosi primi cittadini stanchi di essere convocati al solo fine di accondiscendere acriticamente alle decisioni assunte dalle solite cabine di regia con i risaputi atteggiamenti arroganti ed autoreferenziali.

E’ quanto accaduto alla seduta dell’Assemblea deiSindaci sanniti aderenti all’Ato rifiuti. Era stata convocata per la mattina del 24 maggio u.s. a Benevento alle 10,30, ma sono stati soltanto 6 i primi cittadini presenti rispetto ai 79 aventi diritto che avrebbero dovuto ratificare il bilancio. Tale circostanza ha costretto il direttore Romito a dichiarare deserta la seduta per mancanza del numero legale.

Tale situazione è sintomatica del fallimento di una concezione prettamente centralistica della gestione dei servizi territoriali, ove ogni decisione fondamentale è rimessa alla volontà di chi si professa leader indiscusso nel Sannio, nonostante i dati dimostrino altro.

Ebbene, in controtendenza rispetto ai pubblici proclami di superiorità politica e personale di chi cerca di condizionare l’opinione pubblica ostentando autorevolezza ed autorità ormai irrimediabilmente compromesse, i Sindaci sanniti reagiscono con i fatti. Chiamati a combattere in prima linea per affrontare e risolvere le numerose problematiche comunali, con assunzione di responsabilità personale, non possono più tollerare di essere collocati agli ultimi banchi laddove si renda necessario il loro apporto e supporto per garantire le posizioni privilegiate dei soliti pochissimi eletti a scapito di una diligente gestione di servizi fondamentali per il nostro territorio … la musica è cambiata! "