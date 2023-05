Iacovella e Insogna: "Pochi sindaci a riunione Ato? Come sempre, ma è formalità" Presidente e vicepresidente replicano a Cataudo: "Da lui solo cinismo e bieco opportunismo"

- "Annunciamo con dispiacere che il signor Cataudo ha preso, alla sua prima uscita politica da sindaco di Ceppaloni, una cantonata micidiale", così in una nota il presidente Ato Pasquale Iacovella e il vicepresidente Ato Rossano Insogna.

"Lo informiamo che da quando esiste l'Ato, a questa assemblea sul Bilancio ha sempre partecipato un numero sparuto di Sindaci. Ciò perché si tratta di una formalità, il Bilancio viene approvato dal Consiglio Ato e i Sindaci hanno in questo passaggio un ruolo consultivo. Se non esercitato, nessun danno. Solidarietà ai primi cittadini sanniti additati al pubblico ludibrio come scansafatiche o cinici pronti a mischiare politica e politiche sui rifiuti. In realtà l'unica dimostrazione di cinismo e bieco opportunismo politico l'ha data in questo caso il signor Cataudo", concludono Iacovella e Insogna.