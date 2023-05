Pd: "Benevento in preda al degrado: sembra una giungla" "Erbacce, degrado, mancanza di igiene pubblica e presenza di animali selvatici".

Il direttivo cittadino del Pd di Benevento interviene segnalando situazioni di degrado documentate a Benevento: "È sotto gli occhi di tutti lo stato di degrado e incuria in cui versa la nostra amata città.

In qualunque angolo della città ci si trova sommersi di erbacce, arbusti pericolanti e rifiuti.

Con un reportage di foto che i nostri militanti hanno scattato in giro per Benevento, emerge la chiara e netta discriminazione che viene perpetrata ai danni di quartieri e contrade che versano in stato di abbandono, proprio quelle che hanno premiato l'amministrazione targata Mastella.

Assistiamo a interventi di taglio dell'erba a macchia di leopardo e zone abbandonate a se stesse, come se vivessimo in una giungla.

A questa drammatica situazione di degrado, si aggiunge la mancanza di igiene pubblica e la presenza di animali selvatici, che rappresentano un pericolo per la salute delle persone. La cittadinanza tutta è seriamente preoccupata ma sembra che qualcuno, ignaro di tutto ciò, ha il coraggio di fare una contronarrazione dei fatti, parlando di " Modello Sannio".