Rosa: "Incuria? No, facciamo il massimo col poco a disposizione" L'assessore all'Ambiente: "Cronoprogramma c'è, se piove non si può attuare. E sulle contrade..."

Arriva la replica dell'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa alla nota del direttivo cittadino Pd a riguardo dell'incuria in città: "Con l'acqua l'erba cresce. Ringrazio gli amici del direttivo cittadino del Pd che mi hanno indirizzato verso questa scoperta che ha dell'incredibile e presumo potrebbe rivoluzionare le conoscenze finora acquisite in botanica.

La scoperta segue uno schema abbastanza inflazionato: gli argomenti mancano, si fa un giro per la città, due foto alle erbacce e una nota stringata ed ecco il comunicato.

Dal canto mio ho un rispetto profondo del ruolo delle opposizioni e a livello personale ho la massima considerazione per critiche e segnalazioni, basta chiedere ai cittadini...tuttavia non mi piace la pretestuosità, e se è sacrosanta la critica bisogna pure strutturarla su approfondimenti veri, non su quattro foto e due parole urlate.

Si dice che stiamo conducendo interventi a macchia di leopardo: E' FALSO, perché c'è un cronoprogramma ben preciso. Cosa ha ostato al mettere in pratica questo cronoprogramma? Il dato incontrovertibile che nell'ultimo mese ha piovuto praticamente tutti i giorni. La pioggia fa crescere l'erba e impedisce di tagliarla...semplicemente.

Stiamo eseguendo tagli in ogni zona, ma è chiaro che la bacchetta magica non c'è: preciso che in questo momento si sta operando senza il bilancio approvato, dunque stiamo raschiando il fondo del barile per garantire decoro alla città. Si potrebbe aggiungere che siamo tra le poche città capoluogo che ha già avviato, seppur con le difficoltà sopra elencate, i tagli di erba: il governatore De Luca nei giorni scorsi ha sottolineato difficoltà ben superiori a Salerno, ad esempio.

Si dice che le contrade sono lasciate all'abbandono: E' FALSO, ho detto più volte e lo ripeto ai purtroppo spesso disattenti componenti del direttivo cittadino Pd, visto che non è la prima volta che rilanciano inesattezze senza studiare (vedi questione pini), che le contrade purtroppo non fanno parte del contratto di servizio per pulizia e sfalci, e c'è un'ordinanza sindacale che impone ai frondisti di tagliare l'erba e mantenere le strade pulite. Nonostante ciò è stato avviato uno screening massivo delle aree private ad opera della polizia locale che finora ha elevato diversi verbali imponendo la pulizia.

E' di tutta evidenza che si sta facendo il massimo, con una pianificazione attenta e tutt'altro che improvvisata, con quello che c'è a disposizione: sono un semplice assessore, che nella vita fa il medico, purtroppo Edward mani di forbice l'ho visto solo in tv...altrimenti in un paio di giorni mi sarei occupato di tutta la città personalmente.

Quello che posso fare è controllare in prima persona nei quartieri, verificando il da farsi e insistere per gli sfalci ove possibile, auspicando di avere a breve le somme necessarie a completare in breve il cronoprogramma".