Tari, 'ApB': "Diffida Andreani? Ad ascoltarci si evitano errori e si guadagna" Domani il consiglio sul tema

"Apprendiamo dalla stampa che il Comune di Benevento ha diffidato, con tanto di penale, l'Andreani Tributi Srl per aver presentato in Consiglio un Piano Tariffario Tari sbagliato. Giusto così. Ma diciamola tutta: se non fosse stato per i Consiglieri di opposizione il Piano sarebbe stato approvato in Aula già la scorsa seduta, con un palese vulnus di legittimità dell'atto!".

Così i consiglieri comunali di "Alternativa per Benevento" che proseguono "Oggi, invece, non solo si ha piena consapevolezza dell'errore ma il Comune, ripristinando le doverose direttive di esercizio nei confronti del concessionario, potrebbe addirittura guadagnarci. Bene, siamo soddisfatti di quanto facciamo ogni giorno per stimolare e incalzare l'amministrazione attiva sui problemi e sulle opzioni progettuali e di sviluppo che interessano la nostra comunità. E ci verrebbe anche da dire che sarebbe meglio, oltre che più redditizio, ascoltarci…".