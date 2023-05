Scalo merci e piattaforma logistica: si finanzino subito i due interventi Le sollecitazioni di Mastella e del Presidente Asi Barone dopo consiglio provinciale ad Avellino

"Il Consiglio provinciale aperto di questa mattina ad Avellino è un altro importante segnale di compattezza delle aree interne della Campania e un chiaro monito a governo regionale e nazionale affinché finanzino, senza ulteriori indugi, lo scalo merci di Ponte Valentino e la piattaforma logistica Ufita".

A dirlo, a margine dell'incontro di Avellino, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente dell'Asi sannita Luigi Barone. "Il nostro obiettivo è realizzare, così come definito nell'incontro di quindici giorni fa a Benevento che ha dato il via a ragionamenti condivisi Irpinia-Sannio, il sistema Plus, la piattaforma logistica Ufita-Sannio che permetterà ai nostri territori di acquisire una importante centralità nel corridoio tirreno-adriatico nella movimentazione delle merci", proseguono Mastella e Barone. "Ci attendiamo ora che la sinergia istituzionale porti a risultati concreti sul piano del finanziamento ma è chiaro però che se ciò non dovesse essere saremo pronti a difendere i nostri i territori in ogni sede", concludono il primo cittadino di Benevento e il presidente dell'Asi.