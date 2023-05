"Quel pasticciaccio brutto di Piazza Pacca", il Pd incalza sul progetto Pics Il partito democratico: cittadini vittime di amministratori impreparati e testardi

"A Benevento, a Piazza Cardinal Pacca, Clemente Mastella, usando i soldi dei contribuenti, ha fatto scavare una buca larga quasi quanto tutta la piazza e poi ha deciso di richiuderla. Sembra la storia di un romanzo che si potrebbe intitolare "Quel pasticciaccio brutto di piazza Cardinal Pacca", ma purtroppo è la triste cronaca di una tragedia annunciata".

Ancora polemiche per il progetto a Piazza Pacca. Contro le scelte dell'amministrazione la segreteria cittadina del partito democratico incalza: "Dopo settimane passate a sproloquiare di riqualificazione di piazza Cardinal Pacca, l'amministrazione si è arresa alla realtà dei fatti e ha annunciato, come se fosse una grande vittoria, che il buco che hanno scavato tra poco verrà richiuso. Niente più parcheggio degli autobus, niente più lastre di vetro, niente più parco archeologico. Noi avevamo avvisato l'amministrazione che quel progetto non si poteva fare lì, ma non ci

hanno voluto ascoltare. Hanno detto che eravamo mal consigliati. Ci hanno detto che a Firenze e Roma si fa così. Sono arrivati a dire che sotto quella piazza di sicuro non c'erano 'preesistenze'.

a storia della buca che fu scavata e venne richiusa, siamo certi, diventerà a breve un classico della cultura popolare beneventana. Un racconto triste con momenti di inconsapevole ilarità, in cui i cittadini di Benevento sono le vittime di un gruppo di amministratori impreparati e testardi".