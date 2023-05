Comune di Benevento entra nella "Via della Fede di San Pio" Itinerario turismo religioso tra Campania, Molise e Puglia

Il Comune di Benevento entra ufficialmente nell'Associazione dei Comuni per 'La Via della Fede di San Pio'.

Un itinerario di turismo religioso - attraverso le tre regioni (Campania, Molise e Puglia) ove sono dislocati i luoghi e i conventi che hanno segnato la biografia di San Pio - riconosciuto dal Ministero del Turismo e incluso nel Catalogo dei Cammini religiosi italiani.

Stamane il sindaco Clemente Mastella ha ricevuto il professor Renato Di Gregorio, responsabile della segreteria dell'associazione e ha sottoscritto la convenzione con cui la città di Benevento entra in questo network che coniuga fede religiosa e vocazione turistica dei territori.