Lonardo (FI): "Ad alcuni consiglieri i film di Sorrentino...a chi i pop corn?" La disamina del coordinatore cittadino di Forza Italia

Dalla Tari agli scavi di Piazza Pacca il coordinatore cittadino di Forza Italia Lucio Lonardo torna sulla situazione di Benevento, criticando alla sua maniera l'amministrazione: "La Città è in attesa, come la gravida in attesa di partorire fecondata da un’Amministrazione incerta e balbettante, fatta di promesse che il “nuovo “ non ha mantenuto : il risultato è che intorno alla gestante si agitano figure confuse e nervose, incerte sul da farsi. La Città è in attesa, dopo l’ennesimo rinvio, di sapere se la TARI è di 16 o 18 milioni di euro, 2 milioni che ballano non sono proprio bazzecole, quisquilie, pinzellacchere, direbbe Totò, lo stesso che dice : e io pago!, dove io sta per noi fessi di contribuenti.

La città è in attesa di sapere se la multa di 30.000 euro comminata all’Andreani tributi sarà stornata ai contribuenti o se verrà versata nelle casse comunali e soprattutto se ci sarà un’ indagine a 360 gradi sulle TARI degli anni precedenti, a questo punto, per l’assunto che fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. La Città è in attesa di sapere se sono leciti gli aumenti tariffari della TARI su presunte eccedenti superfici da sottoporre a tassazione su controlli di essa Andreani senza contradditorio e senza autorizzazione ad accedere a dati catastali da quel solo committente autorizzato al quanto ovvero il Comune.

La Città è in attesa di sapere se è giusto che il Comune sanzioni solo il privato per la mancata manutenzione del verde di proprietà ma non se stessa per l’incuria e il degrado di quello pubblico disattendendo precise normative nazionali, c’est à dire il mastelliano ipse dixit “FATE QUELLO CHE DICO IO E FATE PURE QUELLO CHE NON FACCIO IO”, visto che è ormai diffuso il volontariato per avere un minimo di igiene nel suolo pubblico in prossimità delle proprie abitazioni, ah dimenticavo ma questo è demandato alle giornate per l’ambiente. La Città è in attesa di sapere se i supporti magnetici forniti ai Consiglieri siano stati “depurati” dai files di altre amministrazioni e dal film di Sorrentino in esso contenuti, se così non fosse , di sapere quali Assessori saranno deputati alla distribuzione di patatine, pop corn e coca cola per rendere più piacevole la proiezione nell’ora di ricreazione dell’Assise Comunale.

In ultimo, La Città è in attesa di sapere il senso di questa testardaggine di posizionare un inutile Terminal in un sito archeologico, forse solo per salvaguardare il finanziamento e gli incarichi già assegnati? Considerato che saranno posizionati anche servizi igienici è il caso di dire che siamo passati da Traiano a Vespasiano ovvero dalla cultura alla diuresi! A questo punto non è il caso di meravigliarsi, nonostante le controversie in atto, se si pensa sempre di più a progetti per l’attuazione dell’intelligenza artificiale, ( IA),a supporto dei bisognosi! Tutto sommato, a questo punto, alla Città converrebbe abortire o prepararsi ad un disconoscimento di paternità, urgente e indifferibile".