Sanità, ancora scontro. Rubano: quello in Regione un tavolo politico Il deputato di Forza Italia contro il sindaco Mastella: noi puntiamo a tutelare il territorio

Il caos sanità nel Sannio alimenta il dibattito politico. I problemi al San Pio, il caos pronto soccorso, le carenze per il territorio al centro dello scontro e dopo il vertice del sindaco Mastella in Regione con il presidente De Luca il parlamentare di Forza Italia, Francesco Rubano incalza: “ Si è trattato di un tavolo politico per questioni di coalizioni. Si usa la sanità, e i problemi sanitari, come strumento politico di contesa tra le parti. Noi abbiamo obiettivi diversi – prende le distanze e chiarisce - siamo impegnati a dare maggiore tutela al sistema sanitario che è fatiscente”.

Ma precisa: “Abbiamo però l'ospedale San Pio che funziona benissimo, il manager Morgante ha inaugurato e continua ad inaugurare nuovi reparti, presto si allargherà anche il pronto soccorso ma non basta. Per decongestionare l'urgenza occorre riaprire il pronto soccorso di Sant'Agata dei Goti”.

E sul presidio della Valle Caudina chiosa: “Ovviamente il trasferimento di 24 posti letti del Pascale, dove si svolgeranno dei lavori, è un palliativo. E' un favore che il Sannio fa al Pascale”.

Infine annuncia un prossimo confronto con il direttore generale del San Pio “La incontrerò a giorni per capire meglio anche di questa iniziativa”.