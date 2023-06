Rocco Diglio (FI) eletto presidente del Consiglio comunale di Pontelandolfo La soddisfazione e gli auguri dell'onorevole Francesco Maria Rubano

"Giovane, preparato, volenteroso. E' un altro, l'ennesimo profilo giusto per rappresentare Forza Italia in provincia di Benevento. Ed è anche il segno tangibile che stiamo dando spazio ad un new deal, una linea verde che sta dando i suoi frutti".

Sono la parole dell'onorevole Francesco Maria Rubano indirizzate all’esponente locale di Forza Italia Rocco Diglio, nuovo presidente del consiglio comunale Pontelandolfo e componente della maggioranza consiliare guidata dal sindaco Valerio Testa.