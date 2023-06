Piazza Pacca, Mastella: "E' l'ora della verità: lì c'era un parcheggio" Il sindaco: "C'è un'unica firma sulla scoperta di quel sito storico, ed è la nostra"

"Devo ringraziare ancora una volta il Soprintendente Gennaro Leva per la cristallina chiarezza con la quale ha sgombrato il campo da ogni dubbio sulla vicenda di piazza Cardinal Pacca, intorno alla quale altri, fuori dal perimetro istituzionale e con malcelati intenti furbeschi, tentano di costruire una gazzarra che ha un evidente intento strumentale", così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"E' arrivato il momento di ristabilire la verità dei fatti. In quell'area, di cui ora gli archeologi del giorno dopo glorificano le magnifiche sorti, c'era un parcheggio. Automobili e angoli di degrado. E' stata quest'amministrazione, utilizzando la leva dei fondi Pics, a finanziare gli scavi archeologici che possono portare alla luce un potenziale tesoro. C'è un'unica firma sulla riscoperta di questo sito storico della città ed è la nostra. Così come nessuno al mondo è più affidabile e attenndibile della Soprintendenza quando si tratta di preservare i beni di natura storico-archeologica: e proprio alla Soprintendenza, che ci ha garantito da subito una leale cooperazione istituzionale oltre che un insostituibile supporto scientifico, abbiamo affidato la nostra volontà di valorizzare e preservare ciò che era nascosto nelle viscere di piazza Pacca e che noi abbiamo cominciato e continueremo a portare alla luce", prosegue Mastella.

"E' totalmente falso e fuori da ogni galateo politico e istituzionale che ci siano velleità amministrative di cementificare: diffido chiunque dal diffondere queste panzane. L'infopoint sarà una struttura leggera e ecocompatibile, come il Soprintendente Leva ha ribadito. Zero cemento, sarà un giardino. A questo punto solo la malafede può giustificare certe falsità messe in circolo sulla stampa e sul web".

"Chi ha scoperto il tesoro custodito da piazza Cardinal Pacca è quest'amministrazione e chi ne valorizzerà le potenzialità storiche e artistiche saremo sempre noi: annuncio che chiederò ufficialmente al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, nel corso della visita a Benevento che mi ha promesso, di finanziare la restante parte di scavi e gettare le basi per la creazione di un parco archeologico a piazza Cardinal Pacca", conclude Mastella.