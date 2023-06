Perifano: "Piazza Pacca: bene Mastella, ha compreso che progetto era sbagliato" "Fondamentale ora trovare risorsi per sviluppare una completa campagna di scavi"

Luigi Diego Perifano, portavoce di Alternativa per Benevento, interviene su Piazza Pacca dcommentando quanto dichiarato da Mastella: "Le parole del Sindaco Mastella sul futuro di Piazza Cardinale Pacca sono un passo avanti e vanno in parte apprezzate. Egli ha compreso che il progetto predisposto coi fondi PICS era completamente sbagliato e del tutto inadeguato a valorizzare un’area di grande interesse storico ed archeologico.Un progetto nato male, se è vero che la stessa Soprintendenza, nel parere dell'11 febbraio 2021, giudicó la “Relazione archeologica” predisposta dal Comune “del tutto inadeguata e non redatta da professionista archeologo ”, e l’intervento proposto solo “parzialmente coerente con i principi di tutela e conservazione e con il valore storico, artistico e architettonico dell'immobile vincolato” .

Siamo certi , a questo punto, che il buon senso si farà strada anche nei collaboratori più stretti del Sindaco, quelli che, per intenderci, hanno difeso fino all’ultimo un progetto indifendibile.

Ora è fondamentale reperire nell’immediato le risorse finanziarie occorrenti a sviluppare , in continuità con le operazioni già avviate, un’accurata e completa campagna di scavi, così da verificare tutte le potenzialità del sito in termini di ritrovamenti archeologici. È esattamente questo che si aspettano i beneventani,i quali , con una mobilitazione spontanea, convinta e massiccia, hanno fatto sentire la propria voce, incoraggiando l’Amministrazione a cambiare rotta. Per parte nostra, come consiglieri comunali di opposizione, abbiamo avuto la conferma che la contrarietà alla costruzione del terminal per bus turistici era più che giustificata. Adesso che la discussione si è riaperta non faremo mancare la nostra collaborazione in tutte le sedi istituzionali per realizzare l’obiettivo che sta a cuore all’intera Città: difendere la nostra storia e il nostro patrimonio culturale, e farne un’occasione di crescita della comunità e del territorio".