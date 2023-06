De Longis: "Fortore senza assistenza medica: assurdo" "500 chilometri quadrati senza un servizio di 118 con medico. Accorpamento funzionale? Offensivo"

"Da consigliere provinciale esprimo vicinanza e solidarietà alla comunità della Valle del Fortore, ora completamente priva dell'assistenza medica e sanitaria d'emergenza. Una situazione assurda dinanzi alla quale politica e istituzioni devono intervenire: non si può pensare di lasciare un territorio così vasto - parliamo di 500 chilometri quadrati - senza un servizio di 118 con medico". Così in una nota Raffaele De Longis, consigliere provinciale del Partito Democratico.



"Grottesco, paradossale nonché offensivo, inoltre - prosegue De Longis- parlare di "accorpamento funzionale temporaneo con ambulanza medicalizzata adiacente" quando per adiacente si intende Morcone, comune situato a 48 chilometri di distanza e certo non raggiungibile in un lasso di tempo adeguato. Questo non è un accorpamento ma una soppressione e come tale va stigmatizzata e contrastata da tutti coloro che hanno a cuore la tutela del diritto alla salute, così come sancito dalla nostra Carta Costituzionale".

"Chi abita il Fortore - conclude De Longis- non può essere trattato da cittadino di Serie C. Ancora di più considerati i tanti e ripetuti appelli a fermare il calo demografico di quell'area perchè senza servizi sarà il deserto. Per questo sono a completa disposizione di sindaci, amministratori e cittadini per qualsivoglia iniziativa utile a ripristinare il servizio 118 nella sua interezza".