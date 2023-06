Consiglio comunale aperto sulla sanità del Sannio il prossimo 26 giugno All'ordine del giorno le criticità del sistema sanitario

Il presidente del Consiglio comunale Renato Parente ha convocato per il giorno 26 giugno 2023 alle ore 9:30, una seduta aperta di Consiglio comunale che si svolgerà, nell'Aula consiliare di Palazzo Mosti in modalità mista, per la trattazione del seguente argomento:

• Ordine del giorno: Criticità riguardanti la sanità della Città di Benevento .

Discussione ed approvazione.