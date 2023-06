Matera: "Investimento Governo su Rummo dimostra sensibilità per il Sud" Il senatore Fdi: "Ringrazio il ministro Urso: un riconoscimento importante per l'eccellenza"

"È di oggi l'ufficialità che il ministro delle Imprese e del Made In Italy Adolfo Urso ha autorizzato un accordo di sviluppo che consentirà l'ampliamento degli stabilimenti dello storico pastificio Rummo di Benevento". Così in una nota inviata alla stampa il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, Presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica.

"Parliamo di un investimento consistente - prosegue Matera - circa 34 milioni di euro in totale (tra fondo perduto, finanziamenti agevolati) che consentirà un ulteriore consolidamento di una realtà di eccellenza come la Rummo, con positive ricadute anche occupazionali. Ho sentito questa mattina Cosimo Rummo che mi ha espresso la sua gioia una volta arrivata l'ufficialità della notizia. Ringrazio il ministro Urso - conclude - per l'attenzione sul dossier e tutto il Governo che dimostra sensibilità e riconoscimento per una realtà come la Rummo che porta avanti, da quasi due secoli, la propria attività nel Sud Italia, che quindi oserei dire vale il doppio".