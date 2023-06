Lavori rete elettrica: divieto di sosta su Via Salvator Rosa Ordinanza del dirigente: prevista rimozione coatta

Proseguono i lavori di manutenzione in tutta l'area della Città di Benevento. Infatti con un'ordinanza del dirigente Antonio Iadicicco è stato disposta l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su via Salvator Rosa, dalle ore 06:00 del 16 giugno fino alla conclusione dei lavori di canalizzata sulla rete elettrica svolti da una ditta per conto dell'Enel di Benevento.