Rubano: "Italiani hanno gran fiducia in Tajani: Forza Italia crescerà ancora" "Sondaggio Piepoli conferma lungimiranza del presidente Berlusconi"

"La scelta degli italiani, rilevata dall’Istituto Piepoli, di assegnare ad Antonio Tajani il primo posto tra i politici più affidabili del governo, conferma ancora una volta l’intuito e la lungimiranza del presidente Berlusconi che da sempre ha individuato nel nostro coordinatore nazionale indiscutibili doti di leadership. L’autorevolezza e la rappresentatività di Antonio Tajani in Italia e all’estero,unite agli straordinari risultati conseguiti dai rappresentati berlusconiani al governo, sono certo che consentiranno a Forza Italia di crescere ancora confermandosi unico punto di riferimento per chi si riconosce nei valori delle tradizioni democratiche liberali, cattoliche e riformiste d’Europa." Così in una nota il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano