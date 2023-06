Via i lavori alla stazione centrale a Benevento: "Disagi, ma poi tanti vantaggi" Il sindaco Mastella: "Qualche piccolo sacrificio: ma poi circolazione più agevole e non solo"

"Domani inizieranno i lavori alla Stazione Centrale, finanziati con le risorse del Pnrr: 30 milioni di euro trasformeranno Benevento in uno dei principali poli dell'Alta Velocità nel Sud, uno snodo strategico sulla dorsale tra Napoli e Bari. Sarà un passo decisivo per spezzare la catena dell'isolamento infrastrutturale: un'opera di portata storica", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella alla vigilia dell'apertura del cantiere Rfi per i lavori alla Stazione Centrale.

"I lavori riguarderanno prima l'immobile e l'infrastruttura ferroviaria, successivamente l'area antistante, con l'addio al disegno attuale, un po' strampalato, in favore di una circolazione più agevole e con un attrattore turistico formidabile quale sarà la scultura del Maestro Paladino", prosegue Mastella.

"Tra Pics e Pnrr siamo nella fase di messa a terra di decine di milioni di euro. In molte zone, alcune dimenticate per anni o abbandonate ad un destino di immobile degrado, cantieri aperti che stanno cambiando e migliorando una città che ora cresce e attrae. Capisco che ciò comporti qualche disagio e generi mutamento della routine: ma dobbiamo avere da un canto pazienza intelligente e dall'altro fiducia nell'evoluzione dei luoghi e delle forme urbane. I vantaggi successivi ripagheranno ampiamente di qualche piccolo sacrificio nel qui e ora", conclude Mastella.