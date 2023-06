Rubano (FI): "Scavi? Seguo costantemente le attività" Il deputato: “Incontrerò Sangiuliano e Tajani per chiedere attenzione sull'area”

In città il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano che ha incontrato sindaci , amministratori e dirigenti del partito, ha anche effettuato un sopralluogo nell'area degli scavi di Piazza Santa Maria: “Sono qui innanzitutto nel pieno rispetto della normativa, non entrando all'interno del cantiere e osservando la situazione dall'esterno: è una situazione che seguo sin dal primo minuto monitorando tutte le attività in essere attraverso il Soprintende ai Beni Culturali Gennaro Leva. E' palese che ci sia stato un grave errore di indirizzo politico: immaginare qui un terminal bus è un grave errore. Un primo risultato conseguito è la modifica di questo progetto: il terminal non ci sarà più, ci sarà un info point che servirà a salvare il finanziamento.

Mi riserverò nelle prossime ore di incontrare il ministro alla Cultura, l'amico Gennaro Sangiuliano assieme al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani per chiedere un'attenzione particolare e ottenere un finanziamento per effettuare le necessarie attività archeologiche per rinvenire reperti e per realizzare un parco archeologico che potrebbe fare da attrazione ulteriore qui in città.

E sul fronte Forza Italia: “Nelle prossime ore due adesioni molto molto importanti in Provincia, e anche in Città ci saranno novità. Noi non siamo il riferimento politico del giorno prima le elezioni, ci siamo sempre , da giorno dopo”.