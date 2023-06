Carta identità elettronica: a Benevento due giornate straordinarie per rilascio Decise dall'amministrazione in considerazione dell'alto numero di richieste



Nelle giornate di sabato 24 giugno e di sabato 15 luglio sono state indette due giornate di apertura eccezionale per il rilascio della Carta d'identità elettronica.

Ciò in ragione del considerevole numero di richieste, abitualmente legato alla stagione estiva e alle contestuali esigenze di natura turistica oltre che al crescente numero di servizi digitali della Pubblica amministrazione accessibili tramite la Cie che può fungere da Spid.

Il servizio di rilascio della Carta d'identità elettronica per le giornate del 24 giugno e del 15 luglio sarà erogato esclusivamente previa prenotazione dal portale https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/.

Si ricorda che che gli uffici demografici hanno già attivato il normale servizio di prenotazione per la giornata di martedì mattina. I due sabati di rilascio straordinario permetteranno una gestione più ordinata e agevole del carico di richieste.