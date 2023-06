Nuovo dipartimento Sport Pd, parteciperà anche il sannita Petruccelli L'evento con Elly Schlein e il responsabile Sport Mauro Berruto



Si svolgerà domani, mercoledì 21 giugno alle 11,30 nella sede nazionale del PD di Via Sant’Andrea delle Fratte 16, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Dipartimento Sport.

Alla conferenza stampa parteciperanno la segretaria del PD, Elly Schlein, il responsabile Sport, Mauro Berruto, e i componenti del Dipartimento tra cui Michele Petruccelli, di Baselice, per conto del PD Sannio.

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Partito Democratico, sul canale youtube del PD oltre che sui canali social della Federazione Provinciale di Benevento facebook.com/demsannio e instagram.com/pd_sannio