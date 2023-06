Benevento - Caserta, Maglione: "Mataluni? Diversità, ma bene confronto" "Confrontarci ora significa determinare migliorie: io disponibile a riflessioni"

Sulla Benevento - Caserta arriva la replica dell'ex deputato Maglione a Mataluni di Confindustria: "Il Presidente Confindustria giovani di Benevento Biagio Mataluni nel ribadire la sua posizione sulla realizzazione dell’asse stradale Benevento-Caserta ha ritenuto opportuno richiamare la mia nota.

Nel ringraziarlo per avermi prestato attenzione è doveroso fugare spiacevoli incomprensioni: è mia abitudine non mandarla a dire e nel caso specifico ho sicuramente preso spunto dalle parole del Presidente ma ho preferito spersonalizzare perché in questo momento non è utile la contrapposizione tra i singoli ma aprire un confronto.

In tal senso condivido le parole di Mataluni che richiama una ampia riflessione e auspico che non rimarremo gli unici che, senza indugi e ognuno con la propria prospettiva, hanno inteso palesare il proprio pensiero. Confrontarci ora significa anche poter determinare eventuali modifiche e quindi è necessario parlarne e creare momenti di dibattito.

Premesso ciò, è doveroso smentire una mia presunta volontà di far passare un messaggio stereotipato della classe imprenditoriale. Negli anni da parlamentare ho sempre dialogato positivamente con chi con audacia e determinazione determina lo sviluppo del territorio e con essi, quando ho potuto, creato sinergie utili per la loro crescita e conseguente sviluppo del territorio.

Infine, ero parte della maggioranza di governo nella scorsa legislatura ma la Fondo Valle Isclero è un’opera che rientra nella programmazione regionale e la cui realizzazione è in capo alla Provincia e quindi nulla che possa essere ricondotto al livello istituzionale che rappresentavo. Nonostante ciò mi sono fatto a più riprese portatore dell’esigenza di completarla presso gli organi competenti e oggi l’opera è in una fase esecutiva avanzata.

Al Presidente Mataluni consegno la mia piena disponibilità a sollecitare ogni qualsivoglia momento di riflessione".