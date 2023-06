Due sindaci aderiscono a Forza Italia. Rubano: "Continuiamo a crescere" "Chi governa la Provincia resterà emarginato, spianando la strada alla vittoria del centrodestra"

“Antonello Caporaso, sindaco di Ponte, e Franco Valente, sindaco di San Lupo, entrano in Forza Italia. Al loro ingresso segue anche quello di una folta delegazione di amministratori comunali Ponte rappresentata da Costanzo Fusco, Christian Simeone ed Emanuel Severino; la compagine di San Lupo, invece, e’ composta da Pietro Ciaglia, Olga De Angelis , Carmine Solla e Lorenzo Mucci.

A darne l’annuncio è l’On.le Francesco Maria Rubano, parlamentare e commissario provinciale del partito nel Sannio. Rubano, che incassa le ennesime adesioni sul territorio, formalizzera’ i nuovi ingressi nel corso di una conferenza stampa che si terrà venerdì 23 giugno, alle 16.00 presso la sede provinciale di Benevento di Forza Italia in viale Mellusi, 36.

All’incontro con i giornalisti, interverranno Arturo Vernillo, sindaco di San Nicola e responsabile azzurro degli enti locali e Claudio Cataudo, sindaco di Ceppaloni e capogruppo di Forza Italia alla Provincia di Benevento.

Le conclusioni saranno affidate al coordinatore regionale, Fulvio Martusciello.

“Forza Italia - afferma Rubano - continuerà a crescere nel Sannio.

Nel solco del percorso tracciato da Silvio Berlusconi - prosegue il deputato - accoglieremo chi, come noi, si riconosce nei valori liberali, cristiani ed europeisti e chi invece si dissocia dalla deriva massimalista targata Schlein. La dissoluzione del cosiddetto terzo polo apre ulteriori scenari anche a livello locale. Inoltre, la lista che ancora per poco governa l’Ente Provincia di Benevento, come già avvenuto alle scorse politiche, resterà emarginata da ogni colazione spianando la strada alla vittoria certa del Centro destra. E’ evidente, insomma, che nel panorama politico italiano si è aperto uno spazio enorme al centro che può avere come naturale punto di riferimento Forza Italia. Nel Sannio, da circa un anno, abbiamo avviato un nuovo corso - conclude Rubano - che prosegue in maniera oltremodo positiva”.