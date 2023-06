Piazza Pacca, l'opposizione: "Mobilitazione per non far calare attenzione" Iniziativa prevista per martedì 27 giugno

Intervengono i consiglieri comunali di Pd, Civico 22 e Città Aperta in merito alla vicenda degli scavi di Piazza Pacca: "La democrazia partecipata della nostra città ha segnato un’importante vittoria nella vicenda Piazza Cardinal Pacca.

Grazie alla mobilitazione della cittadinanza e dell’opposizione consiliare è stato fermato uno scempio che poteva arrecare danni permanenti alla città: è stata archiviata l’idea folle di un terminal per bus turistici in pieno centro storico, salvando in una sola mossa sia il traffico urbano, e quindi la vivibilità, che la giusta intuizione di valorizzare l’area.

Ora però si rischia che i resti archeologici emersi a seguito degli scavi, importanti indizi dell’esistenza di resti della città romana, vengano ricoperti in fretta e furia e cadano nel dimenticatoio, sotto la bandiera italica del “non ci sono fondi”.

Come cittadini, come forze politiche e come consiglieri comunali di opposizione gridiamo forte il nostro “non ci stiamo!”.

Prima che la sabbia ricopra i fasti passati della nostra città, pretendiamo che la Soprintendenza dei Beni Archeologici, senza attendere il mese di ottobre, venga a riferire in Consiglio Comunale sul valore di ciò che è stato ritrovato, ed esigiamo che il Comune di Benevento convochi ad horas una conferenza di servizio con tutti gli enti preposti alla conservazione, restauro e valorizzazione dei beni di interesse archeologico per definire con chiarezza quale sarà la programmazione prossima futura su quel sito.

Non ci stiamo a vedere la sabbia ricoprire la nostra ricchezza storica come le erbacce che ricoprono gran parte della città. Ci sono fondi ingenti nella missione 1 componente 3 del PNRR, e senza attrattori Benevento resterà ancora una volta fuori dai fondi della valorizzazione del turismo, come è appena avvenuto con il fondo Culturacrea di Invitalia e Ministero della Cultura.

Chiediamo ai cittadini di mobilitarsi per affermare il nostro essere sentinelle del passato ma anche e soprattutto del futuro della città Ci vediamo in piazza Cardinal Pacca martedì 27 giugno ore 18.30