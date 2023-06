Agostinelli: "Provinciali? Alleati Ndc lo saranno anche per Europee e Regionali" "No spezzatini di comodo: il nostro partito è determinante nel Sannio"

"Noi di Centro è la forza decisiva nel determinare gli equilibri politici in provincia di Benevento: ieri sera nel quartier generale di via Moro ve ne era la plastica e lampante dimostrazione. La presenza di ventisei sindaci ci dà una serena consapevolezza del nostro potenziale politico", così in una nota il segretario provinciale di NdC Carmine Agostinelli.



"Dal sindaco di Castelfranco Andrea Giallonardo a quello di Casalduni Pasquale Iacovella, dal sindaco di Pietraroja Angelo Pietro Torrillo a quello di San Salvatore Telesino Fabio Massimo Leucio Romano, al sindaco di Vitulano Raffaele Scarinzi per citare i nomi di alcuni amici che non erano presenti fisicamente ma hanno telefonato al nostro leader Mastella per confermargli massimo sostegno politico, Noi di Centro si conferma l'anello di congiunzione degli amministratori di tutte le aree della provincia e il fattore politico con la maggiore vis unificante sul territorio", prosegue Agostinelli. "Esiste qualche posizioni differenziata che non va né drammatizzata, né sminuita. Nei prossimi giorni il nostro segretario nazionale Clemente Mastella incontrerà il presidente provinciale Domenico Parisi per un incontro chiarificatore", preannuncia Agostinelli.

"Si torna a votare nel 2024: guardiamo all'anno che verrà con la forza tranquilla di chi può contare sui numeri e sul consenso. Lo spezzatino di comodo, diciamo però da subito, non può funzionare: gli alleati saranno tali per le Europee e per le Provinciali. E saranno la bussola per le Regionali del 2026", conclude Agostinelli.