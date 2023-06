Piazza Pacca, De Pierro: "Ma quale sipario: è solo cabaret" Il vicesindaco: "Noi restiamo nel perimetro delle istituzioni e dialoghiamo con la Soprintendenza"

"Sono venuti allo scoperto. Non c'è nessun sipario perché non c'è nessun teatro. Invece la minoranza vuole solo spettacolarizzare le vicende dei lavori Pics a piazza Cardinal Pacca. Il sindaco Mastella ha parlato un linguaggio di chiarezza e verità: restiamo nel perimetro delle istituzioni repubblicane e tuteliamo il sito con un dialogo proficuo con la Soprintendenza. Le minoranze vogliono montare il cabaret mediatico, anche a costo di sconfessare seccamente qualche consigliere di opposizione che si era accorto del populismo becero che aleggia sulla questione. E che ora si arrende alla logica di tenere aperto il sipario. È la conferma evidente che è in corso un qualcosa che si può unicamente definire montatura mediatica. Ormai è un disco rotto", così in una nota il vicesindaco delegato ai Pics Francesco De Pierro.