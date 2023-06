Mastella a Punto di Vista: "Meloni? Le consiglio di guardare al centro" "Piazza Pacca? C'era un parcheggio: reperti venuti alla luce grazie a noi"

Da Berlusconi alla Meloni, da Piazza Cardinal Pacca ai progetti per Benevento: sono i temi affrontati dal sindaco Clemente Mastella nel corso del programma Punto di Vista condotto dal direttore di Ottochannel, Pierluigi Melillo.



BERLUSCONI



“Ha determinato una rivoluzione: quando nessuno parlava di sondaggi lo ricordo che veniva alla Democrazia Cristiana affrontando il tema nonostante fosse inviso a molti per la questione del dualismo Rai – Mediaset. I sondaggi si facevano solo negli Stati Uniti, lui fu il primo a usarli e poi si andò a traino. Con lui ho avuto rapporti straordinari e sono stato Ministro: sono cose che ricordo con piacere. Ha avuto la grande capacità di far sentire protagonisti tutti quelli che avevano a che fare con lui. Erede? Non esiste, nessuno è in grado di mostrare l'elemento commotivo – seduttivo di Berlusconi. Vedremo quali saranno le decisioni della famiglia”.

MELONI

“Spostare tutto a destra? Non so se la premier ne abbia granché interesse, già ci sono fibrillazioni sul Mes... Se dovessi darle un consiglio le direi di guardare al centro invece che a destra”.

PNRR

“Noi siamo primi in Italia per rapporto tra investimenti Pnrr e numero di abitanti. Ma le strutture comunali sono deficitarie, non tanto per l'anzianità dei dipendenti che è un dato, ma perché sono pochi. Si pensi a Pietraroja: un posto straordinario dove il sindaco praticamente fa tutto dal vigile urbano al segretario comunale...come si fa a intercettare fondi Pnrr così? Bisogna ritornare a battaglie che si facevano anche in Dc, con De Mita, per le zone dell'osso. Bisogna sposare questa causa in maniera comune, non solo Sannio e Irpinia ma anche aree interne casertane e del Cilento”.

TURISMO

“Ho illuminato tutti i monumenti per permettere ai viaggiatori di visitarli anche di sera, superando, ad esempio in periodi dell'anno come questo, il problema climatico. Ci sono tante manifestazioni importanti e vistose: da 15 anni mancava il Teatro Comunale e io l'ho riaperto, per fine settembre avremo 7 o 8 teatri aperti. Riapriremo l'Hortus Conclusus e Paladino ci omaggerà anche di un'opera per la Stazione”.



RESTYLING



“La nuova stazione sarà straordinaria, poi nella vecchia scuola carabinieri ci saranno gli uffici, già entro fine anno. C'è una forte ripresa: aprirà un nuovo Mc Donald's, faremo il nuovo piano regolatore, e ho chiesto a Cattaneo per Enel e a Terna di riprendere il monumento alla rotonda in zona Stazione, bonificarlo e realizzare lì un giardino o altro di questo tipo”.

POLEMICHE E CANTIERI

“Prima lì c'era un parcheggio. Non avessimo fatto gli scavi non ne parleremo. Noi non abbiamo piazze: sono parcheggi e non voglio questo. I lavori sono fatti d'intesa con la Soprintendenza: abbiamo accolto le loro indicazioni, non abbiamo deciso noi in maniera improvvida. Quando hanno amministrato loro hanno lasciato scempi incredibili, la mia amministrazione ha recuperato anche Villa dei Papi, il Parco che ho chiamato “De Mita” era lasciato al degrado, il Malies era stato inaugurato e chiuso senza collaudo.