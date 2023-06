Benevento. Scavi archeologici piazza Pacca, il Pd aderisce alla mobilitazione La segreteria cittadina: espresso a più riprese il nostro parere. Parole sindaco non ci rassicurano

Anche il PD cittadino aderisce alla mobilitazione proposta da alcuni consiglieri di opposizione, tra cui quelli dem, rispetto alla questione che ha interessato a più riprese la cittadinanza e riguardante il progetto previsto dall’amministrazione Mastella su Piazza Cardinal Pacca:

“Le parole del Sindaco e dei suoi “fidi” non ci rassicurano per niente - spiegano dal Partito Democratico sannita -. Abbiamo timore che il tutto vada nel dimenticatoio e che di fretta e furia si provveda a “sbrigare” la pratica diventata quantomai “bollente”. Non si tratta di mera strategia politica o di tatticismi fini a se stessi, considerato che le barricate spontaneamente sono state levate dalla cittadinanza; c’è ben poco da capire o da spiegare! Il Partito Democratico ha avuto modo di esprimere il proprio pensiero più volte, con insistenza e chiarezza. Così come era inconcepibile individuare un’area da riservare alla sosta degli autobus turistici in pieno centro storico, avendo, peraltro, l’opportunità di investire sull’attuale terminal situato presso l’ex campo sportivo del Collegio La Salles in una zona facilmente raggiungibile e a ridosso della buffer zone, è altrettanto indispensabile dedicarsi agli scavi, alla valutazione delle preesistenze rinvenute e alla tutela delle stesse, senza la costruzione di inutili strutture o pseudo infopoint al solo scopo di giustificare la progettualità precedentemente prevista. C’è, esclusivamente, l’obbligo di ascoltare la cittadinanza e di agire di conseguenza, tornando sui propri passi in quanto errati. Proprio perché la maggioranza più volte si è mostrata poco incline a tale modo di comportarsi, ricordo tra le molte altre la questione del taglio dei pini così come quella del progetto previsto sull’attuale area del terminal degli autobus e piazza Risorgimento, non abbasseremo la guardia, partecipando attivamente alla mobilitazione proposta dalle forze di opposizione”.