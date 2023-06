Matera (Fdi): "De Luca fa l'arruffapopolo per non assumersi sue responsabilità" Il senatore Fdi: "Benevento penalizzata su spesa pro capite"

"Il presidente della Campania Vincenzo De Luca, continua a recitare la parte dell'arruffapopolo e sobillatore difensore del Sud contro il governo centrale, che nella sua rappresentazione sarebbe il cattivo oppressore, per non assumersi le sue responsabilità politiche e gestionali sul dramma sanitario che vive la nostra Regione. Attacca nuovamente il governo, lamentando scarse risorse, per mandare la palla fuori campo".

Lo afferma in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, presidente del Comitato per la Legislazione del Senato, che prosegue: "Invece di lamentarsi sui tetti di spesa,Benevento penalizzata rispetto alla spesa pro capite per cittadino che c'è nelle aree costiere? Abbiamo chiesto più volte il superamento del parametro della spesa storica, senza tuttavia ottenere risposte". "La verità -spiega- è che quando ascoltiamo De Luca parlare della nostra Regione sembra di sentir parlare della Svizzera e invece, specialmente dal punto di vista sanitario, vediamo il diritto alla salute costantemente negato per i nostri concittadini, fra liste di attesa infinte, casi di malasanità, ospedali aperti solo nominalmente ma senza servizi adeguati"

"Pensiamo all'esaurimento costante -avverte- già ai primi del mese, del budget per le prestazioni sanitarie nelle strutture accreditate, che causa ulteriore prolungamento delle liste di attesa nelle strutture pubbliche, oltre che un danno economico per chi invece ha urgenza ed è costretto a pagare gli esami salvavita di tasca propria. fanalino di coda in tutti i parametri". "Consiglio a De Luca -sottolinea- di prendere atto del suo fallimento e iniziare un confronto con il governo per provare a dare risposte ai cittadini, che ormai hanno scoperto il gioco.Benevento e provincia - conclude il senatore Matera - si inizia a porre il tema e le decidono istituzioni di alzare la voce. Buona l'iniziativa della città di Benevento che lunedì, in un consiglio comunale aperto ove parteciperò, affronterà il tema della sanità campana e in particolare di quella sannita".