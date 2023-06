Piazza Pacca: "Movimento Cinque Stelle sarà con opposizione Palazzo Mosti" "Commedia dell'assurdo. Infopoint? Già ce n'è uno ed è abbandonato"

La senatrice Sabrina Ricciardi ha annunciato che martedì il Movimento Cinque Stelle parteciperà all'incontro su Piazza Pacca, organizzato dall'opposizione comunale di Benevento: "All’incontro previsto a Piazza Pacca martedì sera, sarà presente con una delegazione anche il Movimento 5Stelle del Sannio, rispondendo alla sollecitazione venuta dai consiglieri di opposizione a Palazzo Mosti.

A parte la pessima idea di collocare in una zona così centrale e già di per sé trafficata, un’area riservata alla sosta degli autobus turistici e un infopoint, la questione degli scavi, sembra aver preso il posto di una ‘commedia dell’assurdo’.

Sembra incredibile che si possa solo pensare di non procedere con gli scavi ma di ricoprire il tutto e poi “dimenticare” la storia di Benevento.

Il vero spettacolo della città è sotto i nostri piedi e la poca attenzione, vedi caso degli affreschi dei Sabariani, che le viene riservata impone che sia chiamata a raccolta la società civile che ha già mostrato di non gradire l’abbandono degli scavi.

Sarebbe il caso di procedere almeno ad un’assemblea pubblica nella quale Soprintendenza e Comune chiariscano, una volta per tutte i termini della questione e, soprattutto, il valore delle rilevanze finora emerse.

Nella speranza che si receda anche dall’inopportuna volontà di procedere alla costruzione dell’infopoint in quell’area, ricordiamo che una costruzione già destinata a tale scopo giace abbandonata all’imbocco del piazzale dove tuttora stazionano i pullman che provengono da fuori città".