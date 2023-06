Rubano e il tour nel Sannio. I suoi: "Obiettivo diventare primo riferimento" Il retroscena sulle ultime tappe del deputato sannita, raccontate da chi gli sta vicino"

Rubano accelera. Ha annusato l' aria e ha sentito che è il momento di andare forte, fortissimo nel Sannio tra le provinciali all' orizzonte, le prossime regionali e il resto. I suoi confermano: "Quando l’onorevole Rubano ci ha riunito nei primi giorni di giugno, per coinvolgere l’intero coordinamento provinciale esponendo la sua idea, nella sala riunioni di viale Mellusi è quasi calato il gelo. Il silenzio lo ha rotto Claudio (Cataudo ndr) per dire “Francè ma sei sicuro?”. “Sicurissimo!” è stata la sua risposta accompagnata da un sorriso che esige entusiasmo e collaborazione. Ma chi come noi lo conosce da almeno dieci anni, lo sa. Francesco studia, progetta, disegna scenari e poi scende in campo per realizzarli: è Impossibile fermarlo". Ai suoi ha assicurato un "sostegno per la fatica": "Ci ha promesso zabaione per tutti. Poi però ci è toccato metterci al lavoro per organizzare il primo tour sannita nella Valle vitulanese".



Alla base del ragionamento di Rubano, che ha 35 anni, un vecchio modello, come spiegano i suoi: “Lui dice che La politica dei palazzi ha ancora senso se riesce a fare da collettore e ad essere il loro portavoce, altrimenti si sprecherebbe un'opportunità . Ripete spesso che non vuole sostituire a 35 anni i vecchi volponi oggi ai giardinetti.”

Di lì il tour sannita: due sindaci dentro, altri amministratori che aderiscono, con l'obiettivo chiaro di una opa politica sul Sannio, l'ambizione nemmeno troppo velata è quella di esserne il massimo riferimento.

"Il 24 e 25 giugno , in 48 ore, abbiamo toccato oltre 10 Comuni, incontrato centinaia di persone, di amministratori locali di ogni schieramento politico. Lo stesso Sindaco di Cautano, ben distante da forza italia, si complimentato con Francesco. Perché? - chiede un attivista vicino al giovane deputato azzurro - semplicemente perché è l' unico parlamentare ad aver varcato la soglia del suo Comune dopo la campagna elettorale. Poi ha trovato pure il tempo per assistere ad una partita a carte tra anziani nel bar di Tocco Caudio e anche quella è diventata occasione per scambiare qualche parola sui temi del territorio. Idem a Campoli Monte Taburno dove il Consigliere comunale e coordinatore di Forza Italia Salvatore Caporaso era orgoglioso di passare tra la folla con il “suo” parlamentare". Un tour che per Rubano è proseguito a Torrecuso, accolto da Paolo Cutillo e poi il momento del ristoro "Rivendicavamo il nostro zabaione, per cui finalmente ci siamo fermati ospiti di un agriturismo del posto. E poi a Vitulano con Pietro Rivellini , medico del 118 , ci ha detto che non ha mai avuto tessere di partito e che ha aderito a Forza Italia per Francesco , per il suo modo di curare i rapporti senza fermarsi mai. Sono stati due giorni lunghi e con ritmi serrati: noi eravamo stanchissimi, lui per niente. Di certo il "bottino" politico è stato di quelli grossi"