Sanità: il Sannio oltre le divisioni contro tagli e criticità Oggi il consiglio comunale ha deliberato la redazione di un documento da sottoporre alla Regione

Le criticità da affrontare e risolvere per il settore sanitario al centro del consiglio comunale aperto di questa mattina a Benevento. I problemi convergeranno in un documento, che sarà redatto dalla commissione consiliare politiche sociali, con il coordinamento del consigliere De Lipsis, da sottoporre alla Regione.

Una battaglia che vedrà uniti tutti i rappresentanti istituzionali del Sannio ma anche ordini professionali, sindacati, cittadini.

Dalle difficoltà dell'ospedale San Pio alla demedicalizzazione delle ambulanze, dall'ospedale di Sant'Agata dei Goti alle inaccettabili liste d'attesa. Sono stati tanti i temi al centro dell'assise cittadina a cui ha partecipato compatta la deputazione parlamentare e regionale ma unica la volontà di affrontare insieme la vertenza sanità nel Sannio. A fare il punto della situazione in una relazione introduttiva il consigliere delegato alle politiche sanitarie Luca De Lipsis.

Dal deputato di Forza Italia, Francesco Rubano l'auspicio di “smettere con le polemiche ed entrare in una fase di proposte per una sinergia istituzionale seria che non deve lasciar spazio ad alcuna suscettibilità politica. Sono disponibile – ha concluso - a collaborare lealmente per individuare le opportune strategie per rivendicare il diritto dei cittadini del Sannio alla salute”.

Ha voluto fare il punto su come si è arrivati alla situazione attuale parlando di “problemi gestionali stratificati da anni” il consigliere regionale Luigi Abbate.

“No alle passerelle, siamo fattivi – ha aggiunto il senatore Domenico Matera. Proviamo – ha concluso - ad elaborare una proposta da presentare alla Regione”.

Per il consigliere regionale Pd, Mino Mortaruolo, invece “la crisi va istituzionalizzata”. “Chiedo – ha detto - che al tavolo che elabora la proposta debba sedere il Governatore De Luca che è il Governatore anche nel Sannio”.

All'incontro mancavano invece i dirigenti delle strutture sanitarie essenziali per un confronto fattivo. Dagli ordini professionali ribadita la richiesta di istituzione di un tavolo tecnico permanente che possa elaborare un documento organico sulla situazione.

In dettaglio il Presidente dei camici bianchi Giovanni Pietro Ianniello ha evidenziato la “carenza di specialisti, più che di medici. Di fondi e di scelte che possano unire la strategia in modo fattivo eliminando la dicotomia tra ospedale e territorio”.