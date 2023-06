Pepe (Pd): "Rubano parla di Pnrr, ma il Governo è immobile sul tema" "Ha poco da raccontare, specie qui al Sud, su quelle risorse che non sanno utilizzare"

Antonella Pepe, componente della direzione nazionale del Pd, interviene commentando le ultime attività politiche di Francesco Rubano, deputato di Forza Italia: "Apprendo dalla stampa che l’onorevole Rubano nella giornata di oggi sarà in gita nel Fortore per parlare di Pnrr e delle sue opportunità.

Capisco che le alte temperature di questi giorni rendono il Fortore una meta piacevole per un tour estivo ma mi piacerebbe capire cosa racconterà agli amministratori locali, i fondi che stiamo perdendo?

Oggi, 30 giugno, scade tecnicamente la quarta rata del Pnrr per un ammontare di 16 miliardi non richiesti né di conseguenza utilizzati da questo governo. Della terza rata non si hanno notizie da febbraio. Ad oggi risulta speso un miliardo a fronte dei 34 miliardi disponibili. Stesso discorso per quanto attiene le presunte richieste di modifica al piano nazionale di ripresa, con Francia ed altri Paesi che le hanno già presentate e ottenute, mentre dall’Italia non è pervenuto alcun che in sede europea. Senza l'ok della Commissione europea entro luglio non sarà possibile accedere ai fondi prima del 2024.

Insomma, oltre alla propaganda e un po’ di campagna acquisti, l'onorevole Rubano ha ben poco da raccontare. E al danno si aggiunge anche la beffa, se si pensa che queste risorse erano principalmente destinate al sud, ai servizi, alle infrastrutture, alla transizione energetica e digitale.

I nostri amministratori e le nostre comunità non hanno bisogno di parlare di Pnrr, hanno bisogno di un governo che lo attui, utilizzi quelle risorse e lo faccia nel più breve tempo possibile."