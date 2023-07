Mastella: "Nel 2024 a Benevento non si voterà per la Provincia" "Ho avuto colloquio con autorevole giurista: interruzione mandato incostituzionale"

"C'è una brutta notizia per qualche forza di opposizione specialista di fughe in avanti e per qualche parlamentare movimentista un po' irrequieto: non si voterà a Benevento e in altre parti d'Italia nel 2024 per la Provincia", così in una nota il sindaco di Benevento e segretario nazionale di Noi di Centro Clemente Mastella.

"Ho avuto un colloquio stamane con un giurista autorevolissimo, ex presidente della Consulta: ha confermato ciò che già era la mia opinione, ossia che l'interruzione del mandato presidenziale, sia pure derivante da elezione di secondo grado, non è praticabile perché presenta profili di incostituzionalità. Il mandato elettorale va portato a termine e non può essere spento come con un interruttore nemmeno dal Parlamento", prosegue Mastella.

"Sarebbe inimmaginabile e fuori dalla grammatica costituzionale forzare sulle Province, anticipando artificialmente la fine di un mandato comunque derivante da un'investitura popolare seppur mediato dal voto di Sindaci e consiglieri".

"Mai abbiamo temuto il voto popolare e tantomeno ora, tuttavia alla Provincia si voterà quando sarà il momento e secondo il dettato che proviene dalla Carta Costituzionale", conclude Mastella.