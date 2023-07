Sanità, Sguera (Azione) a Napoli: "Illustrate criticità del Sannio" Il segretario all'evento coi big : "Faremo la nostra parte: spero altri facciano lo stesso"

“Sole e maletiempo. La Campania cuore e volano di sviluppo”. Questo il titolo dell’evento programmatico tenuto ieri a Napoli da ‘Azione’. A ‘Città delle Scienze’ attenzione centrata, in particolare, su cinque tavoli tematici riguardanti ambiente, trasporti, scuola, startup, imprese e sanità. Al confronto hanno preso parte, tra gli altri, il leader di ‘Azione’ Carlo Calenda, il presidente del partito Mara Carfagna, il capogruppo alla Camera Matteo Richetti, il parlamentare salernitano Antonio D’Alessio. A rappresentare il Sannio, invece, il segretario provinciale Vincenzo Sguera.

E proprio su iniziativa di Sguera, il tavolo sulla sanità ha preso atto delle tante criticità che nella provincia di Benevento ledono il sacrosanto diritto alla salute dei cittadini. Nello specifico, il coordinatore di ‘Azione’ per il Sannio si è fatto portavoce delle numerose istanze emerse dal recente Consiglio Comunale sulla sanità, a cominciare dalla situazione del ‘San Pio’ – pronto soccorso e carenza medici – per arrivare alla questione della demedicalizzazione del servizio di emergenza del 118 e dell’ospedale di Sant’Agata dei Goti. “Dai vertici del partito alla nostra rappresentanza parlamentare e regionale è arrivata piena vicinanza al nostro territorio e l’impegno a collaborare con tutte le forze politiche e tutte le istituzioni per determinare le risposte attese dai sanniti. Noi faremo la nostra parte – spiega Sguera. L’auspicio è che anche gli altri vogliano fare lo stesso, accantonando la stagione delle contrapposizioni sterili e strumentali e privilegiando la volontà di fare squadra per difendere la comunità”.