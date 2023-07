Rubano al carcere di Airola: forte attenzione del Governo "Seguirò in prima persone le opere di riqualificazione che saranno avviate a breve"

Francesco Maria Rubano, parlamentare di Forza Italia, ha visitato questa mattina il carcere minorile di Airola. Ad attenderlo l’assessore comunale Antonello Laudanna. Il deputato nel complimentarsi con il direttore dell’istituto penitenziario, Marianna Adanti, “per l’egregio lavoro svolto con la collaborazione preziosa dell’intero personale”, ha manifestato l’impegno a "seguire in prima persona le opere di riqualificazione che interesseranno il carcere minorile e che saranno avviate a breve".

“Stamane - ha spiegato Rubano - abbiamo gettato le basi per promuovere protocolli di intesa, insieme a soggetti pubblici e privati, per offrire ai giovani detenuti una forma rieducativa della pena attraverso il loro impiego in attività di lavoro di pubblica utilità.

A seguire, il parlamentare azzurro ha incontrato il sindaco della cittadina sannita, Vincenzo Falzarano.

La riunione, alla quale erano presenti il vice sindaco Antonietta Bernardo, l’assessore Ornella De Sisto, il consigliere comunale Carmine Influenza i dipendenti del municipio, il Segretario generale dell’ente, oltre all’ex sindaco Michele Napoletano e al coordinatore valle caudina di Forza Italia Antonio Falco, è stata l’occasione per approfondire tematiche importanti: dall’opportunità dell’utilizzo dei fondi del Pnrr al rilancio infrastrutturale, al centro dell’agenda politica dell’esecutivo del centrodestra.

“La mia presenza sul territorio testimonia l’attenzione continua e l’impegno fattivo che da parlamentare sannita riservo alla crescita e allo sviluppo di queste aree.

Attenzionerò i miei amici al governo, e in primis il vicepremier Antonio Tajani, per affrontare e risolvere insieme le criticità che mi sono state segnalate dalla comunità di Airola”.