San Pio, infermieri e tecnici stabilizzati: "Ora non andate via" Morgante: "Un grande successo, ora avanti con il pronto soccorso"

“Ora però cercate di non andar via eh”, l'esortazione dei vertici del San Pio è scherzosa ma non troppo, inequivocabili invece sono i sorrisi del personale infermieristico e di laboratorio stabilizzato con contratto a tempo indeterminato.

28 in tutto: ci sono tanti ragazzi, provenienti anche da altre parti della Campania e anche due coniugi, che hanno raccontato la loro storia prima della stabilizzazione.

E lacrime, sì, anche quelle, nel ricordare il periodo della pandemia e quanto vissuto all'epoca.

Visibilmente soddisfatta la direttrice Morgante: “Una giornata che sembra simbolica e che invece è di grande importanza, perché avere la possibilità di stabilizzare queste unità di personale, che così tanto si sono spese in fase covid, è un'ottima cosa. Oggi per me è un grande successo stabilizzarli, mi dà la forza per andare avanti verso ciò che ancora dobbiamo costruire per il San Pio.

Il nostro auspicio è che queste persone restino nel nostro ospedale naturalmente”.

E per quanto attiene alle assunzioni: “Stiamo puntando forte sul Pronto Soccorso: abbiamo messo a concorso 11 posti e per ora sono arrivate 30 domande ma ne arriveranno delle altre. Spero che presto si potrà fare una giornata come questa in merito, per dire di aver recuperato personale adeguato a quelli che sono i fabbisogni del nostro nosocomio”.