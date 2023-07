"Piazza Pacca: gli scavi devono proseguire" Alternativa per Benevento: positivo l'incontro di Rubano con Sangiuliano

"L’incontro dell’onorevole Rubano con il Ministro della Cultura Sangiuliano è da valutare positivamente, in quanto è stata portata all’attenzione del Governo la problematica della continuazione degli scavi in piazza Cardinale Pacca. Puó essere il primo passo per sensibilizzare le autorità centrali e avviare la ricerca delle risorse finanziarie necessarie a rilanciare un progetto ambizioso di valorizzazione del sito".

Così, in una nota, i consiglieri comunali di 'Alternativa per Benevento' che proseguono "C’è da augurarsi che anche la Soprintendenza, sinora chiusa in un silenzio imperscrutabile, faccia la propria parte. Ovviamente la mobilitazione delle istituzioni e dei movimenti civici, culminata nei giorni scorsi in incontri pubblici e convegni di studio, deve continuare con ancora maggiore incisività e convinzione: è evidente che se è stato raggiunto l’obiettivo di affondare un progetto scellerato, quale quello concepito dall’amministrazione comunale per piazza Cardinale Pacca, e se ora si intravvedono le condizioni per lavorare sulla prospettiva, il merito non può che essere ascritto alla spinta decisiva venuta dalla cittadinanza, dalle associazioni, da singoli esponenti del mondo della cultura e delle professioni. Certamente la strada è ancora lunga e le difficoltà non vanno sottovalutate, ma determinazione, unità di intenti ed idee chiare possono costituire la ricetta per raggiungere risultati concreti".