A Benevento nuova seduta di consiglio comunale: si discute di Tari All'ordine del giorno anche gli accertamenti e il previsionale 2023/2025

Il presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta del Consiglio comunale in modalità mista per martedì 18 luglio alle ore 9:30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell’art. 17 bis del D.L. 34/2023, convertito dalla legge 56/2023;

approvazione delle tariffe TARI anno 2023;

bilancio di previsione 2023/2025: approvazione e contestuale presa d’atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio.