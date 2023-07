I mastelliani: "Pd non sa fare altro che darsi di gomito con Rubano?" I capigruppo in consiglio: "Annunci presentati come grande svolta: tutto pur di attaccare Mastella"

"Forse c'è un malinteso o è proprio che il Pd e le sinistre sannite sono annebbiati dai loro mai sopiti rancori: l'estate militante che la segreteria nazionale Elly Schlein ha raccomandato di praticare sui territori per diventare un 'bel problema' per le forze di governo, è tradotta dal Pd del Sannio e dai loro amici nel fiancheggiamento adulatorio accordato al parlamentare di Forza Italia Rubano e alle sue non certo epocali iniziative", lo scrivono in una nota i capigruppo della maggioranza Mastella.



"Succede così che un annuncio - che per ora è solo tale- del deputato sannita di Forza Italia corredato da una photo opportunity con il Ministro Sangiuliano, sia salutato come una grande svolta per la storia archeologica e turistica della città. Vasto programma quello di Alternativa per Benevento su piazza Cardinal Pacca: si va a rimorchio di Rubano e all'attacco della Soprintendenza, si confinda nel Ministro della Cultura ma si diffonde una larvata diffidenza verso l'organo che per conto di quello stesso Ministero opera in questa provincia che è ovviamente proprio la Soprintendenza ai Beni Culturali. Per l'opposizione di Benevento va bene tutto: tutti gli steccati politici e istituzionali possono essere superati di slancio se c'è l'occasione per attaccare il sindaco Mastella e l'amministrazione", proseguono i capigruppo mastelliani. "Naturalmente il merito e la sostanza della questione c'entrano poco: dal primo istante l'amministrazione Mastella ha garantito che con finanziamenti aggiuntivi gli scavi sarebbero continuati. E tutti sanno che nessuno desidera o potrebbe fare il contrario. Il darsi di gomito tra Pd e alcuni esponenti del centrodestra non c'entra nulla nè con la storia, nè con l'archeologia, forse con il cabaret sì e l'opposizione consiliare di Benevento e il Pd si sono già rassegnati a fare gli attori di spalla", concludono i capigruppo mastelliani.