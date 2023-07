Rubano (FI): "Rosanna Pasquino esempio positivo: campionessa a tutto tondo" L'elogio del deputato di Forza Italia alla campionessa di scherma paralimpica

“Non ci si abitua mai ai successi, anche se Rossana Pasquino non sorprende più: i suoi risultati nel mondo della scherma paralimpica sono una piacevole abitudine che fanno della nostra rappresentante sannita una campionessa a tutto tondo”.

Le parole di elogio dell’onorevole Francesco Maria Rubano sono piene di emozione e orgoglio per i traguardi raggiunti dall’atleta di Benevento.

“Rossana è un esempio positivo - ha concluso l’onorevole - è un condensato di valori che devono essere da sprone per tutti. Porsi un obiettivo e raggiungerlo attraverso il sacrificio, la costanza, sconfiggendo prima gli ostacoli della vita e poi le avversarie in pedana. A lei, figlia della nostra terra, vanno le mie più vive congratulazioni, con la speranza che possa restare sempre nel gotha della scherma mondiale”.