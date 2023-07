Perifano (Apb): "Mastelliani provocano. Su Piazza Pacca no steccati" "Se scopo è ottenere fondi per continuare scavi utile ogni sinergia"

Luigi Diego Perifano, portavoce di Alternativa per Benevento, torna a intervenire sul caso di Piazza Pacca: "Non è il caso di replicare alle provocazioni dei gruppi consiliari mastelliani. Non vi è interesse a far scadere il dibattito su un tema così importante per tutta la città: come dichiarato nel corso dell’incontro pubblico dello scorso 27 giugno, l’obiettivo di valorizzare piazza Cardinale Pacca, verificando la possibilità e le condizioni per realizzare in quel sito un parco archeologico, deve vedere tutti uniti e solidali, a cominciare dal Consiglio Comunale di Benevento. Una volta accantonata l’idea originaria di attrezzare l’area per l’accoglienza turistica- soluzione che ci vedeva in totale disaccordo- non c’è motivo di dividersi sulla prospettiva, sicché istituzioni, politica e movimenti civici, dovrebbero essere animati dallo stesso spirito di collaborazione, e remare nella stessa direzione per raggiungere il risultato. Senza steccati e senza pregiudizi. Dunque, unire e non dividere, accogliendo il contributo di tutti. Se lo scopo è quello di sensibilizzare il Governo, ed ottenere fondi per continuare gli scavi, conviene attivare ogni utile sinergia, e quindi ben venga l’impegno di chi può e vuole dare una mano: fare squadra significa mettere da parte gelosie politiche in nome dell’interesse superiore della comunità, e il primo messaggio di concordia deve venire proprio dai livelli istituzionali".