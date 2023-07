Mastella: vertice con i sindaci del Sannio, Benevento città metropolitana La proposta dopo il vertice Anci a Roma: lavorare insieme per migliorare i servizi

Un lavoro di squadra che riunisca i comuni per abbattere in particolare la burocrazia. E' la strada indicata dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella all'indomani del vertice di Roma dell'Anci. Una due giorni che ha riunito ben 1550 amministratori. Sul tavolo dell'Associazione nazionale dei comuni italiani il tema “Missione Italia 2021-2026, Pnrr dei Comuni e delle Città”. E il dato emerso è notevole: i ritardi non sono colpa dei comuni. E Mastella commenta “Abbiamo costato che la difficoltà arriva più dalla giungla burocratica dei ministeri che non nella capacità di spesa dei comuni stessi e quindi, da Benevento a comuni anche più piccoli, è emerso che tutti hanno utilizzato il proprio patrimonio di capacità per i progetti da attuare entro la data del 2026. Credo che l'attività dei comuni sia stata paziente, laboriosa, intelligenza e a favore della comunità.

Poi il primo cittadino richiama il modello Benevento con particolare soddisfazione evidenziando che La città e il Sannio sono il territorio nazionale con più investimenti pro capite del Pnrr. E annuncia la prossima sfida: “Vorrei lavorare e coinvolgere i sindaci della provincia con l'obiettivo di individuare Benevento come area metropolitana, insomma la creazione di una piccola città metropolitana, sarebbe importante per l'istituzione dei servizi. Ci vedremo la prossima settimana a Palazzo Paolo V per discuterne”.